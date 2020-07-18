«عرب نيوز» تطلق نسخة فرنسية... والسفير الفرنسي في أبو ظبي يثني على الخطوة

في إطار حرصها على نقل الشؤون العربية بحيادية إلى الجمهور الناطق باللغات الأخرى، أطلقت صحيفة «عرب نيوز» السعودية، إحدى الصحف الدولية الرائدة باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط، نسخة رقمية باللغة الفرنسية؛ تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الفرنسي؛ وذلك ضمن خططتها الاستراتيجية الشاملة للتوسع رقمياً ودولياً.

وتعد نسخة «عرب نيوز» الفرنسية، جزءًا من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي تنشر العديد من الصحف وتدير وسائل إعلامية في منطقة الشرق الأوسط، وثالث مشروع باللغة الأجنبية للصحيفة، والذي سبقه إطلاق نسخة «عرب نيوز باكستان» في 2018 و«عرب نيوز اليابان» عام 2019.

وحيث إن القسم الفرنسي في الصحيفة يُدار من مكتب الصحيفة الإقليمي في دبي، اختارت الصحيفة إضافة بعد إماراتي بامتياز على حفل الإطلاق، وذلك عبر إضاءة برج خليفة، البرج الأطول في العالم، بألوان العلم الفرنسي وشعار الطبعة الفرنسية الجديدة.

وتعليقا على التدشين، قال السيد لودوفيك بوي، السفير الفرنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في رسالة فيديو مسجلة للصحيفة، «إطلاق هذه الطبعة الجديدة باللغة الفرنسية يعد خبراً رائعاً لكل الدول الناطقة بالفرنسية، ولدولة الإمارات والمنطقة كذلك».

وأضاف، «تحتفي الدول الناطقة بالفرنسية بالحوار بين الثقافات، والحضارات، وتبادل الأفكار، وتنوع الآراء. وأتمنى أن تشكل عرب نيوز جسراً ثقافياً جديداً بين فرنسا والإمارات والخليج وأوروبا وإفريقيا».

وانطلقت النسخة الفرنسية من الصحيفة، مساء 14 يوليو، خلال حفل افتراضي نُظم عبر برنامج «زوم» للاتصال المرئي، تحدث فيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، وسعادة سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، فرنسوا جوييت، ومعالي وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام بالوكالة، الدكتور ماجد القصبي، إضافة إلى عدد من المتحدثين العرب والفرنسيين البارزين.

وخلال حفل الإطلاق، وقعت رندة تقي الدين، كبيرة مراسلي «عرب نيوز الفرنسية» في باريس، مذكرة تفاهم حول إنتاج محتوى ثقافي، مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي مثلها في توقيع المذكرة، هنوف الحوذان، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

من جانبه، قال رئيس تحرير «عرب نيوز»، فيصل عباس، «يأتي إطلاق نسخة رقمية باللغة الفرنسية في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى التوسع الرقمي إقليميا وعالميا، من خلال العمل على تزويد القارئ بمحتوى مميز وفريد بلغته، والذي يساهم بدوره في نقل صورة واضحة وحيادية عن العالم العربي، من خلال تصحيح الصورة الذهنية المنتشرة عن المنطقة».

وأضاف «عباس»، أن «الاتجاهات العالمية في قطاع الإعلام سوءًا المرئي أو الإلكتروني، تواصل سعيها نحو إيصال الحقائق والمعلومات إلى الجمهور على اختلاف لغاته، من خلال رسائل إعلامية تعتمد على أكثر اللغات انتشارًا، الأمر الذي فطنا إليه مبكرا في المملكة العربية السعودية؛ لتغطية التطورات السياسية بالمنطقة ونقلها إلى العالم بكافة لغاته، في إطار حرصنا على مواكبة إعلامية سريعة وفريدة للأحداث، ومنع احتكار المعلومات أو نقل معلومات مضللة من قبل جهات محددة تخدم مصالح أجندات معينة».

جدير بالذكر، أن «عرب نيوز» تصدر عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والتي أطلقت مواقع الإندبندنت باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية، إضافة إلى خدمة بلومبيرغ العربية «بلومبيرغ الشرق» في سبتمبر 2017، لتنافس الوكالات العالمية، ونسخة «عرب نيوز باكستان» و«عرب نيوز اليابان».