مجموعة الفطيم تطرح خيار الشراء الآن والدفع لاحقاً لتوفير تجربة تسوق مريحة

: كشفت مجموعة الفطيم عن تعاونها مع تابي، الشركة الناشئة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لتمنح العملاء خيار الشراء الآن والدفع لاحقاً. وتدعم هذه الخدمة الجديدة مجموعة من العلامات التجارية التابعة للمجموعة، لتوفير تجربة تسوّق مريحة وخيارات دفع أكثر مرونة. وتتيح هذه الخطوة للمتسوقين شراء المنتجات عبر الإنترنت أو في المتجر والدفع إما خلال 14 يوماً أو على أقساط تمتد حتى ستة أشهر دون فائدة.

- وتتوفر الخدمة الجديدة بعد إطلاقها عبر متجر موضة الإلكتروني التابع لمجموعة الفطيم Muudha.com، ومتجر الفطيم للساعات والمجوهرات عبر الإنترنت watches.ae. ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال اختيار خيار "الدفع عبر تابي" عند الوصول إلى مرحلة الدفع أثناء التسوق إلكترونياً. وبعد التسجيل على حساب تابي للمرة الأولى باستخدام رقم الهاتف وبطاقة الهوية الإماراتية، يتلقى العملاء نقاطاً يمكنهم استخدامها بشكلٍ فوري. وفي حال تم اختيار الدفع على أقساط، يمكن ربط حساب تابي مع البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر.

- وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال ريجيس شولتز، رئيس قسم تجارة التجزئة في مجموعة الفطيم: "تشهد الفترة الحالية تغييرات في سلوك المستهلك تفرض بدورها تحوّلات كبيرة على تجار التجزئة عالمياً. وانطلاقاً من التزامنا الدائم بالبحث عن خيارات جديدة لتعزيز تجربة العملاء، يسعدنا طرح خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً بالشراكة مع تابي لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أحد أساليب الدفع المبتكرة، حيث تساعد المتسوقين الذين لا يفضّلون استخدام البطاقات الائتمانية في إدارة نفقاتهم بشكلٍ أفضل من خلال شراء المنتجات بكل سهولة والدفع مقابلها عند توفر الإمكانية. كما يعدّ تكييف نموذج العمل لمواكبة حاجات المستهلك أمراً بالغ الأهمية، وخاصة في الوقت الراهن، إلى جانب طرح ابتكارات وخدمات جديدة ترتقي بتجربة التسوق وتركّز على العميل في المقام الأول. وبالإضافة إلى ما سبق، ستسمح هذه الخدمة الجديدة لتجار التجزئة بالوصول إلى شريحة أوسع من العملاء".

- وتعتزم مجموعة الفطيم توسيع نطاق هذه الخدمة ليشمل متاجر التجزئة التابعة لها والمزيد من العلامات التجارية والشركات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية عام 2020.