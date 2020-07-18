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بالصور| نجوم شيفيلد يونايتد الإنكليزي يتمرنون في دبي

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 15 فبراير 2020 آخر المقالات, الإمارات مشاركة

بالصور| نجوم شيفيلد يونايتد الإنكليزي يتمرنون في دبي

كان فريق شيفيلد يونايتد  أحدث نادٍ إنكليزي ينطلق إلى الشواطئ المشمسة في دبي خلال العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي.

Sheffield United train at Dubai English Speaking College in the UAE

وكان لاعبو المدرس كريس وايلدر سعداء بالخروج تحت أشعة الشمس، حيث قاتلوا للفوز 2-1 على بورنموث في مباراتهم الأخيرة عندما ضربت العاصفة سيارا المملكة المتحدة.

Sheffield United train at Dubai English Speaking College in the UAE

وأدى هذا الفوز إلى وصول شيفيلد يونايتد إلى نقطتين بين أفضل أربعة مراكز في الممتاز، وهو قريب جدًا من لكرة القدم الموسم المقبل.

Sheffield United train at Dubai English Speaking College in the UAE

ويحتل شيفيلد حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن الذي لعب مباراة أقل، بحسب غلف نيوز.

Sheffield United train at Dubai English Speaking College in the UAE

ويتطلع الفريق لمتابعة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا البطولة الاهم في القارة الأوروبية على صعيد الأندية.

Sheffield United train at Dubai English Speaking College in the UAE
 
Sheffield United train at Dubai English Speaking College in the UAE
 
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