كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مغامرة التحليق فوق الصحراء في دبي التحليق عالياً فوق صحراء دبي تجربة مثيرة حيث يمكن التمتع بالطيران فوق الكثبان الرملية ومشاهدة الحيوانات البرية وهي تسير عبر الصحراء. لمزيد من التفاصيل عن مغامرة رحلات “باراموتور”، توجه صحفي يورونيوز جيمس أوهغان إلى دبي لخوض هذه المغامرة المذهلة في قلب الصحراء. تم تجهيز الطائرة بعربة تبدو وكأنها دراجة ثلاثية العجلات، بمحرك يشغل مروحة تعمل على نفخ شراع الطوارئ. لكن طياري جوس يؤكد لي أنه باننا لا حاجة له. Advertisements

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