الامارات | سيف بن زايد يطلق «فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يطلق «فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، مركز «فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال»، المشروع الريادي الذي يقدم الدعم اللوجيستي والتدريب والتأهيل والدراسات والاستشارات لرواد الأعمال الإماراتيين، وذلك على هامش افتتاح سموه، أمس، «متاجر فزعة» في العين، ضمن سلسلة متاجر تم افتتاحها تباعاً في الدولة.

ويعنى مركز «فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال» بالعمل على تحفيز ريادة الشباب الإماراتي الطموح في مجال الأعمال، وتمكينهم من إنشاء مشروعاتهم، والاستفادة من الخدمات المتميزة التي تتيح لهم التغلب على تحديات إدارة وتمويل وتسويق المشروعات التجارية الريادية، حيث يأتي المركز ضمن رؤية حكومة الإمارات في تشجيعها للشباب لترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناشئة تمكنهم من دخول مجال ريادة الأعمال.

وأكد مدير عام الصندوق، العضو المنتدب لـ«فزعة»، المقدّم أحمد بوهارون الشامسي، أن مبادرات الصندوق متواصلة، وأن انطلاق المركز يأتي في وقت مهم وحيوي ضمن حلول مباشرة لدعم قدرات رواد الأعمال الإماراتيين، خصوصاً الفئة الشابة منهم، على الاستمرارية، ومواصلة نمو أعمالهم، وتخطي التداعيات السلبية التي انعكست عليهم جراء جائحة «كورونا»، ودعمهم من خلال توفير كل ما يلزم لتعزيز استمرارية أعمالهم، ونموها، بما ينعكس على الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وقال الشامسي: «جاء مركز (فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال) لدعم الشباب الإماراتي من خلال توفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين كبار عالم الأعمال والشركات الناشئة، حيث يقدم بيئة خدمات متكاملة من مكاتب وقاعات تدريب وخدمات سكرتارية ودعم لوجيستي ومساحات عرض والبنك الذكي، ومركز خدمات حكومية، مع توفير دورات تدريبية مع الشؤون القانونية والأنشطة التسويقية، والجوانب الإدارية والمالية، وتوفير خدمات استشارية مالية وقانونية، ودراسات جدوى، وخدمات ترجمة، وغطاء تمويلي عبر قروض ميسرة».

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وأوضح أن مجلس الإدارة حدد عدداً من الشروط والمعايير الخاصة بالتقديم لخدمات المركز الجديد، أهمها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ويملك الطموح، وأن يكون متفرغاً، ويكرس وقته وجهده للمشروع، وألا يكون نشاطه محظوراً من مؤسسات دعم مشروعات الشباب الإماراتية، والالتزام بشكل قانوني.

كما تم إعطاء الأولوية للمواطنين من أصحاب الهمم، ومن مشروعات الأسر المنتجة، ومن أصحاب الأعمال التراثية والأفكار الابتكارية، ليشكل الصندوق دعماً اجتماعياً ومساهمة فاعلة في المجتمع الإماراتي، ولدعم وتطوير الأفكار المبتكرة ضمن رؤية حكومة الإمارات في تبنيها وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتحويل مثل هذه الأعمال إلى مشروعات ناشئة ناجحة.

وحول متاجر فزعة في العين، أفاد الشامسي بأن المتجر الجديد يأتي ضمن مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية المتواصلة في توفير الدعم والتسهيل للمنتسبين وأسرهم، والمنتفعين من عضويات «فزعة» من فئات المجتمع الإماراتي، حيث يقدم المتجر الجديد وحده أكثر من 6000 سلعة ومنتج ذات جودة وأسعار مخفضة، إلى جانب عرض الخدمات التكافلية التي تقدمها «فزعة»، مثل عروض السيارات وسلة الغذاء الصحي.

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