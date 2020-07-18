الامارات | أبوظبي تعيد افتتاح حدائق وشواطئ مع تدابير وقائية

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعيد افتتاح حدائق وشواطئ مع تدابير وقائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إعادة فتح المزيد من الحدائق والشواطئ في إمارة أبوظبي للجمهور كمرحلة ثانية مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة، لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتشمل الحدائق العامة التي ستعيد افتتاحها في مدينة أبوظبي خلال المرحلة الحالية حدائق (دلما، وربدان، والشريعة، والوثبة، والشهامة1، والختم)، وفي مدينة العين مبزرة الخضراء، وفي منطقة الظفرة حديقة زايد الخير في غياثي، وحديقة المرفأ.

أما بالنسبة للشواطئ فستقوم بلدية مدينة أبوظبي بإعادة افتتاح شاطئ البطين.

ويأتي إعادة فتح هذه المرافق ضمن حملة تحت شعار «ابدأ بنفسك» أطلقتها الدائرة بهدف توفير بيئة صحية وآمنة وفق معايير تتماشى مع أفضل الممارسات التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والتي تم بموجبها وضع جميع القواعد العامة في المناطق المرئية للجمهور، بما في ذلك المداخل وغيرها من الأماكن العامة،حيث جرى في وقت سابق إعادة افتتاح حديقة أم الإمارات، ومنتزه خليفة في مدينة أبوظبي، وحديقة السليمي في العين، وحديقة مدينة زايد العامة بمنطقة الظفرة، وشاطئ الكورنيش، وشاطئ الحديريات، وشاطئ المرفأ العام.

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ويتعين على الراغبين في زيارة هذه الحدائق والشواطئ الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت، والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي (متران)، والالتزام بألا تتجاوز المجموعة الواحدة أربعة أشخاص.

وحددت الدائرة السعة الاستيعابية للحدائق والشواطئ 40% من طاقتها، وقلصت سعة مواقف السيارات إلى 50% من قدرتها الاستيعابية، ووضعت كاميرات حرارية للتأكد من درجة حرارة مستخدمي الشواطئ والحدائق العامة.

ويتعين على جميع الموظفين المتواجدين الالتزام بفحص الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وستجري الدائرة والجهات التابعة لها عمليات التنظيف والتعقيم لكل المناطق العامة بصورة دورية ومنتظمة قبل وأثناء ساعات العمل، وستوفر المعقمات في أماكن متفرقة فيها، وستعمل على تعقيم وتطهير كل المعدات المؤجرة بعد كل استخدام، وكل المقاعد في الحديقة.

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