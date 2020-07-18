الامارات | طالبتان تبتكران جهازاً لمساعدة سيارات الطوارئ على الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبتان تبتكران جهازاً لمساعدة سيارات الطوارئ على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت طالبتان في كليات التقنية العليا، فرع الشارقة، جهازاً لاسلكياً باسم «دعم»، لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ، سواء الإسعاف أو الدفاع المدني أول غيرهما، خصوصاً عند الإشارات وتقاطعات الطرق، للوصول إلى هدفها بأسرع وقت ممكن.

وقالت الطالبة عائشة علي الحمادي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الجهاز اللاسلكي هو مشروع تخرج أنجزته مع زميلتي عائشة إسماعيل الزرعوني في قسم الهندسة الكهربائية بكليات التقنية العليا، وأطلقنا عليه اسم (دعم)، ونستهدف به تنظيم الحركة المرورية لإعطاء أولوية المرور لسيارات الطوارئ».

وشرحت طريقة عمل الجهاز بأنه يوجد داخل سيارة الطوارئ (الإسعاف مثلاً)، ويتصل لاسلكياً بلوحة ضوئية مثبتة على إشارات المرور الضوئية عن طريق إرسال إشارات لها، ومن ثم يتحكم الجهاز بالإشارات، فيتم تحويلها جميعاً إلى حمراء، ما عدا الإشارة المقابلة للسيارة، فإنه يحولها إلى خضراء، وذلك على بعد أكثر من 100 متر من الإشارة، ويمكن برمجة الجهاز ليتحكم في الإشارات على مسافة أبعد من ذلك.

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وأضافت أن الجهاز يحول الإشارات إلى عملها الطبيعي فور عبور سيارة الطوارئ الطريق، مشيرة إلى أن اللوحة الضوئية المثبتة على الإشارة تتضمن سماعات لتنبيه السائقين إلى أنه توجد حالة طوارئ على الطريق حتى يفسحوا الطريق لعبورها في أسرع وقت.

واشتركت الطالبتان بالجهاز في معرض الشارقة للابتكار خلال شهر فبراير الماضي، ونال الجهاز إعجاب زائري المعرض، مؤكدتين أنهما تلقتا دعماً كبيراً من إدارة الكلية.

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