الامارات | مخالفة 25 ألف سائق في الدولة لعدم صلاحية الإطارات العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 25 ألف سائق في الدولة لعدم صلاحية الإطارات العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت إدارات المرور في الدولة 25 ألفاً و178 سائقاً العام الماضي، بسبب عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير، مقابل 33 ألفاً و859 سائقاً في عام 2018، بنسبة تراجع نحو 34.5%، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وشددت وزارة الداخلية عقوبة عدم صلاحية إطارات المركبات، ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي بدأ تطبيقها في 2017، حيث رفعت غرامتها من 200 درهم إلى 500 درهم، وتسجيل أربع نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة سبعة أيام.

وعلى مستوى إمارة أبوظبي، أدت الحوادث المروریة التي وقعت بسبب انفجار الإطارات، خلال فترة الصیف الماضي، إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخصین آخرين بإصابات متوسطة، وبلغ عدد المركبات التي تمت مخالفتھا لعدم صلاحیة الإطارات للسیر 6211 مخالفة.

وحددت شرطة أبوظبي 10 أسباب تؤدي إلى انفجار الإطارات، خصوصاً خلال الصيف، هي: استخدام إطارات تالفة أو منتهية الصلاحية، وارتفاع درجة الحرارة، والقيادة بسرعة زائدة، واستخدام إطار غير مطابق للمواصفات الفنية، جفاف وتشقق الإطار بسبب تخزينه بطريقة غير جيدة، و«التفحيط»، وتعبئة الإطار بالهواء بكمية أقل أو أعلى من قدرته على التحمل، واصطدام الإطار في حالة سير بجسم صلب حاد، مثل الرصيف أو بعض المخلفات والأجسام الصلبة الساقطة من الشاحنات أو ما شابه، والحمولة الزائدة، وكثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطویلة.

ودعت شرطة أبوظبي، ضمن حملة «صيف مروري آمن»، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات، والتأكد من سلامتها، واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات، لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها.

ودعت سائقي الشاحنات إلى ضرورة تجنب المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، مثل الحمولة الزائدة، وعدم التجاوز بين المسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، بما يعزز السلامة على الطريق.

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نصائح قبل الشراء

أكدت شرطة أبوظبي أن هناك معلومات ضرورية يجب أن يلم بها السائقون قبل شراء إطارات مركباتهم، وتشمل تاريخ صناعة الإطارات، ومدة صلاحية الإطار بعد تركيبه، والتأكد في حالة الإطارات الجديدة عند شرائها، وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة، واستخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم، وقياسه، ودرجة الحرارة التي یتحملھا، والحمولة المناسبة، وملاءمة الإطارات للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

ودعت إلى ضرورة فحص إطارات المركبات، والتأكد من سلامتھا، وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خلال فترة الصیف، نتیجة ارتفاع درجات حرارة الجو.

34.5 %

انخفاض مخالفات الإطارات العام الماضي.

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