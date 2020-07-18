الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل سائقون آسيويون طبيعة عملهم، وشرعوا في سرقة بطاريات من أربع حافلات لإحدى الشركات، لكنَّ شخصاً رصدهم واستطاع الإمساك بأحدهم. وقال مسؤول، في الشركة المجني عليها، إن شركته متخصصة في تأجير الحافلات، وتم إيقاف حافلتين في موقف المحيصنة الثانية، فتسلل إليهما الجناة، وكسروا حجرة البطارية في الحافلتين، وسرقوا محتوياتهما، وشرعوا في استكمال جرائمهم بسرقة بطاريتين أخريين لكن رآهم أحد الأشخاص وتصدى لهم، واستطاع الإمساك بأحدهم. وحضرت الشرطة وألقت القبض على المتهم، كما لاحقت المتهمين الهاربين، وتمكنت من ضبط أحدهما.

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إعداد: محمد فودة

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