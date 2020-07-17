الامارات | «التربية» تؤكد ارتفاع متوسط الدرجات لطلبة الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تؤكد ارتفاع متوسط الدرجات لطلبة الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن تحليل النتائج النهائية لطلبة الصف الثاني عشر، أظهر ارتفاع متوسط درجات الطلبة في مسارات العام والمتقدم والنخبة، للعام الدراسي 2019-2020، مقارنةً بما حققه نظراؤهم في العام الدراسي السابق 2018-2019.

ولفتت إلى أن أوزان ونسب التقييم للفصول الدراسية الثلاثة جاءت متوافقة مع سياسة التقييم المعتمدة منذ أربع سنوات، ولم يطرأ عليها أي تعديل، نافية صحة ما تداولته أخيراً منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد تحليل النتائج ارتفاع متوسط درجات الطلبة في المسار العام 7.56‎%‎، إذ كان متوسط الدرجات 71.99‎%‎ للعام الدراسي 2018-2019، فيما أصبح 77.43‎%‎ للعام الدراسي الماضي 2019-2020.

وبالنسبة إلى المسار المتقدم، ارتفع متوسط درجات الطلبة 3.43‎%‎، إذ كان 84.48‎%‎ للعام الدراسي 2018-2019، ليصبح 87.82‎%‎ للعام الدراسي 2019-2020.

وبخصوص مسار النخبة، ارتفع متوسط درجات الطلبة أيضاً بنسبة 2.94‎%‎، إذ كان 91.23‎%‎ للعام الدراسي 2018-2019، وأصبح 93.91‎%‎ للعام الدراسي 2019-2020.

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وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن الارتفاع في متوسط درجات الطلبة هو انعكاس لجهودهم ومثابرتهم وحرصهم على التميز، كما أنه ثمرة منهجية التقييم المعتمدة، وهو القياس من أجل التعلم، وليس لقياس مستوى الأداء.

وأوضحت أن خيارات التحسين في النسب النهائية وتلبية الحد الأدنى للنجاح لاتزال قائمة من خلال برنامج الفصول الصيفية الذكية، الذي أقرته كفرصة للتعويض، مراعاة لمصلحة الطلبة، بما يسهم في المحصلة النهائية في دعم الطالب أكاديمياً، وحفزه على التعلم المستمر، ومواصلة تطوره معرفياً من خلال الالتحاق بالتخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي.

وأثنت الوزارة في بيانها على دور الطلبة والمعلمين في استثمار الوقت والجهود بما يصب في تحقيق النتائج الإيجابية على صعيد اكتساب المهارات وتحقيق النواتج التربوية المتوقعة، وتالياً إحراز تقدم مهم وملحوظ على معدلات ودرجات الطلبة.

خيارات التحسين في النسب النهائية وتلبية الحد الأدنى للنجاح لاتزال قائمة.

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