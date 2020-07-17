الامارات | تمديد مهلة مغادرة حمَلة التأشيرات المنتهية شهراً إضافياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مهلة مغادرة حمَلة التأشيرات المنتهية شهراً إضافياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن مهلة الـ30 يوماً الممنوحة لحمَلة الأذونات وتأشيرات الدخول المنتهية لمغادرة الدولة، يمكن تمديدها مرة واحدة، شهراً إضافياً.
وكانت الهيئة قد منحت مهلة شهر (بدءاً من 12 من الشهر الجاري إلى 11 أغسطس المقبل)، لمن انتهت تأشيرات الزيارة أو السياحة الخاصة بهم، بعد الأول من مارس الماضي، وذلك بتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة من دون تطبيق أية غرامات عليهم.
كما منحت مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقة الهوية والإقامة المنتهية بعد الأول من مارس، فيما منحت شهراً لتجديد إقامة المقيمين الموجودين في الخارج، تحتسب من تاريخ وصولهم إلى الدولة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بدأت الهيئة استئناف خدماتها للمتعاملين، بدءاً من أمس، واستيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، لضمان حسن سير العمل، وجودة مستوى الخدمات المقدمة.
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