الامارات | "بلدية دبي" تسمح بتقديم الشيشة في دبي بدءاً من الغد

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شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تسمح بتقديم الشيشة في دبي بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية دبي إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في إمارة دبي، بدءاً من السبت 18 يوليو الجاري، وحتى إشعار آخر، ووضعت إجراءات وتدابير احترازية ملزمة.
وأصدرت البلدية تعميماً وجهته إلى جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين، وأماكن تقديم الشيشة في إمارة دبي، أبلغتهم بالسماح بتقديم الشيشة بدء من الغد السبت، وفق ضوابط تشمل ضرورة اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين.
وشلمت أبرز الاشتراطات أيضاَ ضرورة تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم، ويسمح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم، كما لا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل.
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