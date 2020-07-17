الامارات | ناصر الهاملي: «كوفيد-19» سرّع مستقبل العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر الهاملي: «كوفيد-19» سرّع مستقبل العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت دولة الإمارات في قمة افتراضية عالمية نظمتها منظمة العمل الدولية لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على عالم العمل ومستقبله، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، في كلمته خلال الجلسة الرئيسة للقمة، إن «كوفيد-19» سرّع مستقبل العمل، حيث أدت الإجراءات الاحترازية إلى الاعتماد بشكل كبير على أنظمة العمل عن بعد، وتزايد الاعتماد على استخدام المنصات التكنولوجية، وهو ما أبرز الحاجة إلى تعزيز المهارات الرقمية والتخصصية للعاملين والداخلين الجدد الى أسواق العمل العالمية، وكذلك تحديد الوظائف التي قد تندثر في المستقبل، خصوصاً مع اتجاه القطاع الخاص إلى زيادة أتمتة أنشطته لدعم قدرته على الصمود في مواجهة هذه الأزمة.

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وقال: «برز اقتصاد الإمارات كأحد الاقتصادات القادرة على الوقوف بوجه الأزمات، بما يمتلكه من تنوع وديناميكية».

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