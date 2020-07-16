الامارات | السيطرة على حريق في بناية بدبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في بناية بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في بناية خلف مركز لامسي بلازا التجاري، بحسب المتحدث الإعلامي، الذي أشار إلى أن البلاغ ورد في الساعة 9:25، وانتقلت فرق من مراكز الاتحاد والكرامة وبورسعيد.
وأضاف أنه تم العمل فورا على إخلاء السكان وتم السيطرة على الحريق في الساعة 10:10 دقائق، كما يتم حاليا إجراء عمليات التبريد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.