الامارات | السيطرة على حريق في بناية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في بناية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في بناية خلف مركز لامسي بلازا التجاري، بحسب المتحدث الإعلامي، الذي أشار إلى أن البلاغ ورد في الساعة 9:25، وانتقلت فرق من مراكز الاتحاد والكرامة وبورسعيد.

وأضاف أنه تم العمل فورا على إخلاء السكان وتم السيطرة على الحريق في الساعة 10:10 دقائق، كما يتم حاليا إجراء عمليات التبريد.

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