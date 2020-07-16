الامارات | بلدية أبوظبي: إعادة افتتاح حدائق وشواطئ عامة بنسبة 40% من طاقتها الاستيعابية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي: إعادة افتتاح حدائق وشواطئ عامة بنسبة 40% من طاقتها الاستيعابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الخميس، عن إعادة افتتاح المزيد من الحدائق والشواطئ العامة في أبوظبي والعين والظفرة بنسبة 40% من طاقتها الاستيعابية، ضمن المرحلة الثانية من اعادة افتتاح المرافق وذلك بعد فترة مطولة من عمليات التعقيم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه على "تويتر": ستفحص درجات حرارة زوار المرافق عبر كاميرات حرارية عند المداخل، وينبغي ألا يتجاوز عدد أفراد المجموعة الواحدة أربعة أشخاص كحد أقصى. ويتعين على جميع مرتادي الشواطئ ارتداء الكمامات، علماً أنه سيتم إغلاق الحمامات.

وأضاف: ستعمل منافذ بيع المأكولات والمشروبات بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية، وترك مسافة لا تقل عن 2,5 متر بين الطاولات. وسيتم إغلاق مناطق الألعاب وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

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