سام بيرد ينضم إلى فريق "باناسونيك جاكوار" في بطولة "فورمولا إي"

تم الإعلان اليوم عن انتقال السائق البريطاني سام بيرد إلى فريق "باناسونيك جاكوار للسباقات"، والذي سينضم إليه في الموسم السابع بالمسمى الجديد؛ "بطولة العالم للفورمولا إي".

وقد شارك السائق البالغ من السن 33 عاماً في كل سباقات بطولة "فورمولا إي" منذ انطلاقتها في 2014، محققاً تسعة انتصارات حتى الآن، ويتمتع بيرد الذي بدأ مسيرته الناجحة في عالم السباقات في 2002 بسجل مميز من النتائج في فئات "فورمولا" الصغرى، قبل أن يلعب عدة أدوار هامة في بطولة "فورمولا 1"، بما في ذلك دوره كسائق اختبارات في فريق "ويليامز" وكسائق احتياطي في فريق "مرسيدس إيه إم جي بيتروناس" من 2011 إلى 2013. وفي الأعوام الأخير شهد بيرد نجاحاً كبيراً في بطولة العالم للتحمل (World Endurance Championship) مع فريق فيراري وفريق "جي-درايف" (G-Drive).

كما يعد بيرد السائق الوحيد في بطولة "فورمولا إي" الذي فاز بسباق واحد على الأقل في كل موسم، ولديه سجل ممتاز يحتوي تسعة انتصارات، إلى جانب وصوله لمنصة التتويج 18 مرة، وانطلاقه خمس مرات من المرتبة الأولى وتحقيقه اللفة الأسرع خمس مرات، وذلك ضمن 63 سباقاً شارك فيها حتى الآن. وسيجرب السائق المقيم في بلدة بوول الإنجليزية سيارة جاكوار I-TYPE للمرة الأولى بعد انتهاء الموسم الحالي الشهر المقبل في برلين، فيما يخوض أول سباقاته مع فريقه الجديدة في 16 يناير 2021 في مدينة سانتياغو في تشيلي.

جيمس باركلي، مدير فريق "باناسونيك جاكوار للسباقات":

"بالنيابة عن جميع أعضاء فريق ‘باناسونيك جاكوار للسباقات‘ في بطولة ‘فورمولا إي‘ والجميع في جاكوار، يسعدنا أن نرحب بسام في عائلتنا. منذ بداية بطولة ‘فورمولا إي‘ وهو يثبت أنه واحد من أفضل السائقين في البطولة، ونؤمن بأننا سنؤلف معاً شراكة رائعة. بوجود ميتش وسام، نعتقد إلى حد كبير أن لدينا واحداً من أفضل ثنائيات السائقين في البطولة. وفي ظل المنافسة الشديدة، لا بد من وجود سائقَين ينافسان على المراتب الأولى في كل سباق لتحقيق النجاح في بطولة ‘فورمولا إي‘. لدينا الآن سائقان أثبتا قدرتهما على الفوز بالسباقات، ويستطيعان أن يجعلا فريقنا بحجم التحدي لكل من بطولة الفرق وبطولة السائقين في الموسم المقبل."

سام بيرد:

"أنا متشوق جداً لهذا الفصل الجديد من مسيرتي في بطولة ‘فورمولا إي‘ مع فريق ‘باناسونيك جاكوار‘. لقد تابعتُ رحلة جاكوار وتقدمها المستمر في هذه البطولة، وأنا فخور جداً بالمشاركة مع هذه العلامة البريطانية الأيقونية بما تحمله من شخصية ناجحة في عالم السباقات، وبالانضمام لقائمة السائقين الذين حملوا اسمها في مختلف السباقات. إنني متعطش للنجاح وأعتقد أنني قادر مع ميتش على تحقيق إنجازات رائعة للفريق ولأنفسنا كسائقين. أود أن أشكر فريق ‘إنفيجن فيرجن‘ على كل شيء حققناه معاً وأتمنى لهم التوفيق في المستقبل. بعد استكمال الموسم في برلين، لا يسعني الانتظار لتجربة سيارة جاكوار I-TYPE والاستعداد بأفضل شكل ممكن للموسم السابع وما يليه."