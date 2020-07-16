"مرشدات الشارقة" تطلق مخيمها الصيفي (عن بعد) لتعزيز المهارات الحياتية والمهنية لمنتسباتها

أعلنت مفوضية مرشدات الشارقة، عن إطلاق أول مخيم صيفي تنظمه (عن بعد) يستهدف الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، وذلك عبر برنامج التطبيق المرئي، بهدف تعزيز مهارات المنتسبات المختلفة وإكسابهن خبرات حياتية ومهنية جديدة تساعدهن على تحديد رؤيتهن المستقبلية وتستثمر أوقات فراغهن بأنشطة تثري معارفهن خلال العطلة الصيفية.



مخيم الزهرات

ويشتمل برنامج المخيم برنامجاً خاصاً للزهرات من (7-11 عام)، ينطلق من 19-23 يونيو الجاري، ويتعلمن خلاله بعض الأساسيات والمهارات الفنية، مثل تصميم خلفيات مناسبة للتصوير، وإعادة التدوير باستخدام مواد موجودة في المنزل، كما يتعلمن كيفية استخدام الإضاءة الصحيحة أثناء التصوير مع استخدام بعض الخصائص المتوفرة في هواتفهن للحصول على نتائج احترافية.



ويتضمن البرنامج الذي تقدمه الفنانة ميثاء حمدان، سلسلة من الورش الفنية، التي تستمر على مدار 5 أيام متواصلة، ومنها ورشة "اصنعي اضاءتك بألوان مختلفة"، و"اصنعي اوراق تغليف هديتك بلمساتك المتميزة"، و"كيفية صناعة خلفيات التصوير لتصوير المنتجات"، و"تصوير المنتجات واطباق الطعام"، و"عمل فني بطرق تلوين متعددة".



مخيم المرشدات

كما يتضمن المخيم برنامجاً مخصصاً للمرشدات من (12-15عام)، خلال الفترة الممتدة من 25-29 يوليو الجاري، ويقدم عدداً من الأنشطة والورش المتنوعة التي تعرف الفتيات على مهارات وخبرات القيادة وريادة الأعمال، وطرق بناء فريق متكامل، بالإضافة إلى تعريف الفتيات بنماذج لنساء عاملات ناجحات ومؤثرات في المجتمع الإماراتي.



وتتعرف المرشدات خلال البرنامج، على الصفات الرئيسية التي يجب أن يتحلى بها القائد، مثل قدرته على حل المشكلات والتفاوض والاتصال والثقة بالنفس وبناء الفريق وغيرها من الصفات التي يجب أن تتواجد في القائد، وفي نهاية المخيم على المشاركات تطبيق المفاهيم الرئيسية التي تعلمنها لخلق فكرة عمل أو شركة ناشئة خاصة بهن.



مخيم المرشدات المتقدمات

ينطلق البرنامج الذي يستهدف المرشدات المتقدمات من (15-18 عاماً)، ويقام من 25-29 يوليو الجاري، ويتضمن سلسلة من الورش، والأنشطة المتنوعة، والممتعة، التي تعرف المشاركات على مهارات تنظيم المشاريع وإدارتها.



وتطلع المرشدات المتقدمات المشاركات في البرنامج على نماذج ناجحة لشركات ناشئة، وقصص ملهمة لرواد أعمال ناجحين، كما سيتعلمن نظريات الأعمال المختلفة مثل منهجية بدء التشغيل"Lean" والتفكير في التصميم، بالإضافة إلى جلسات في مهارات القيادة والتعرف على السمات الشخصية المهمة لإدارة الأعمال وإدارة الفريق الناجح، ومن ثم تحديد الصفات المختلفة لكل مرشدة متقدمة وتطبيق المهارات والمفاهيم التي تعلمناها لإنشاء فكرة عمل أو شركة خاصة بهن.