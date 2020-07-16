نجوى زهران تطلق مجموعة صور على شاطىء الساحل الشمالي

جلسة تصوير مكونة من عدد من الصور الخاصة لمايوهات 2020 -2021 طرحته مصممة الأزياء نجوى زهران ، على شاطىء بحر الساحل الشمالى، ومن المقرر ان نجوى تستعد هذه الأيام لطرحها بالساحل الشمالى الخاص بها .



ويذكر ان زهران شاركت مؤخرا في الموسم الخامس لعرض ازياء انترناشونال فاشون اورد ، كما حصلت علي جائزه افضل مصممه ازياء عربيه في الشرق الأوسط في اسبوع الموضه ببيروت .



مصممة الأزياء المصرية نجوى زهران عرض أزياء لأحدث تصميماتها بأحد الشواطىء الراقية بالساحل الشمالى بمدينة العلمين الجديدة التابعة لمحافظة مطروح حيث اعتبرتها فكرة جديدة ومختلفة تتناسب مع طبيعة الأزياء وأجولء فصل الصيف حيث امتزجت ألوان البحر الزرقاء مع لون الرمال الأصفر لتضفى جوا من الطاقة الإيجابية في المكان .



وقدمت "زهران" عددا من التصميمات الخاصة بملابس البحر ذات القطعة والقطعتين حرصت فيها على التنوع والاختلاف لترضي جميع الأذواق .

وأبهرت نجوى ملابس البحر التى تميزت بالألوان المبهجة والمتناسقة .



عبرت زهران عن سعادتها بالثناء من الجمهور على تصميماتها التى نالت استحسانهم ووعدتهم بالظهور بكل ماهو جديد ومختلف في أزيائها مستقبلا



تميز تصميمات "زهران" بالجرأة والابتكار وهى من أكثر السمات التي تجعل لها طابعا خاصا في الفساتين بكافة أشكالها فمنذ ظهورها الأول سطع نجمها في عالم الموضة والتصميم بتصاميمها المختلفة ذات الطابع الفريد مما جعلها تحصل علي جائزة أفضل مصممة أزياء عربية في الشرق الأوسط في أسبوع الموضة ببيروت.



وكانت المصممة الشهيرة قد أقامت منذ أيام قليلة، عرض أزياء فريد لأول مرة في مصر على شاطئ البحر بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ولاقى قبولا كبيرا بين محبي الموضة والإناقة، وأكد على تميزها في ابتكار كل ماهو جديد ومستحدث في عالم الأزياء والموضة



جدير بالذكر أن نجوى زهران بدأت رحلتها في عالم الأزياء والموضة عام 2006 بعد حصولها على الماجستير في تصميم الأزياء في لندن، وتميزت بتوظيف الألوان والموديلات واختيار الخامات، كذلك دمج خامات مختلفة مع بعضها، وقررت بعد عودتها إلى مصر والاستقرار فيها أن تقوم بفتح مصنع خاص بها، وبالفعل تم فتحه في شهر سبتمبر من العام الماضي.