الامارات | إطلاق "مسبار الأمل"في الفترة ما بين 20 و22 يوليو الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "مسبار الأمل"في الفترة ما بين 20 و22 يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أنه تقرر تحديد موعد إطلاق مسبار الأول إلى المريخ، مبدئياً، في الفترة من 20 إلى 22 من يوليو الجاري، نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية في اليابان. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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