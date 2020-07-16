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صحيفة تشيد بالتواجد الفعال والإيجابي للإمارات في أزمة كورونا على الساحة الدولية

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قدمت  دولة الإمارات منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة خلال ازمة ، وباتت محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.  وبرز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين، وفقا للبيان. أزمة وباء «كورونا» غيّرت وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.
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MO Nasa

MO Nasa

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