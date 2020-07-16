الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوار

قال رائد أعمال إنه انضم إلى حوار مفتوح، استضافته إحدى دوائر التنمية الاقتصادية، عبر منصة زووم، لكن المنظمين لم يعطوه أي فرصة لعرض مشكلات روّاد الأعمال، والتأثيرات السلبية التي طالت أعمالهم، وتم منعه من عرض أية ملاحظات خلال الحوار.

تباعد

لاحظ مرتادو مقاهٍ في عجمان، عدم التزامها بالتباعد بين الطاولات، إلى جانب عدم التزام العاملين بوضع الكمامات على منطقة الأنف والفم، إذ تبقى معلقة في العنق، لارتدائها في أوقات نادرة.

توثيق

اشتكى أولياء أمور، صعوبة توثيق شهادات أبنائهم المدرسية لتقديمها للجامعات، حيث يتم التوثيق عبر الإيميل، في حين تتمسك الجامعات باستلام الشهادات الأصلية وليس صورة عنها.

إطارات

طالب قارئ بتشديد الحملات للتأكد من سلامة إطارات المركبات، وعدم استخدام منتهية الصلاحية منها، وذلك بعد تكرر حوادث انفجار الإطارات في الآونة الأخيرة، خصوصاً على الشوارع السريعة، وتسببها في كثير من الأحيان بعرقلة السير وبحوادث خطرة.

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سيارات

دعت شرطة عجمان أصحاب السيارات المحجوزة التي مضى عليها ستة أشهر، إلى مراجعة المرور (فرع التعقيب) لاستلامها، إذ سيتم عرض المركبات للبيع في المزاد العلني بعد الثاني من أغسطس المقبل.

نفط

فوجئ متصل برقم خارجي من دولة أوروبية على هاتفه، يدعي فيه المتصل بأنه يعمل كوسيط في تجارة النفط، عارضاً عليه الاشتراك في التجارة، لكنه أغلق الهاتف، لشكوكه بأنها محاولة للاحتيال، محذراً من مكالمات مشابهة يتلقاها أصدقاء له على هواتفهم مصدرها دول أوروبية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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