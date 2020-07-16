الامارات | «صحة دبي» تستقطب كوادر طبية في 4 تخصصات

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستقطب كوادر طبية في 4 تخصصات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها تعمل على استقطاب كوادر طبية في أربعة تخصصات أساسية، هي: «العناية الحرجة»، «الصحة العامة»، «الوبائيات»، و«الإحصاء الحيوي»، فضلاً عن تنفيذ خطة لدعم تنمية القوى العاملة المواطنة في القطاع الصحي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تعمل على إعداد الكوادر الطبية المؤهلة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمراض المعدية، وطب الطوارئ، والصحة العامة، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية. كما تعمل على تنفيذ ملف التوطين في الكوادر المهنية، ودعم تنمية القوى العاملة الإماراتية في القطاع الصحي بدبي، مؤكداً أن برنامج التوطين تصدر أولويات إدارة التعليم الطبي والأبحاث، التي تسعى لحث الطلبة المتفوقين في «الثانوية العامة» على الالتحاق بالتخصصات الطبية، مشيراً إلى النجاحات التي حققها برنامج «طب وعلوم»، منذ إطلاقه عام 2016، في استقطاب عشرات الطلبة المتميزين من حملة شهادة الثانوية العامة، لاستكمال دراساتهم الجامعية في مجالات العلوم الطبية والصحية.

وكان برنامج «طب وعلوم» شهد، نهاية الشهر الماضي، تخريج 28 خريجاً، ليشمل رعاية نحو 200 طالب وطالبة، خلال أربع سنوات.

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وأضاف كاظم: «أثبتت جائحة (كوفيد-19) الحاجة الماسة لإعداد كوادر مهنية في القطاع الصحي، لتلبي احتياجات المجتمع الإماراتي من المنظومة الصحية، من خلال إعداد كوادر مواطنة ذات كفاءة عالية».

وأكد أن إدارة التعليم الطبي والأبحاث تركز باهتمام على برنامج «طب وعلوم»، بهدف رفع نسب التوطين في مختلف التخصصات الطبية، والطبية المساندة، والتمريض، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها العالم حالياً، نتيجة تفشي جائحة «كوفيد-19»، التي أكدت الدور الرائد للكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة في المنظومة الصحية، التي يقع على عاتقها مواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية.

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