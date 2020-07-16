الامارات | %3 من موظفي الفجيرة طلبوا إجازة صيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن %3 من موظفي الفجيرة طلبوا إجازة صيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير دائرة الموارد البشرية بإمارة الفجيرة، محمد الزيودي، انخفاض نسبة تقديم الموظفين، الذين يعملون في الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة للإجازات الدورية الخاصة بهم، طوال فترة العمل عن بُعْد، التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن 3% فقط من الموظفين طلبوا إجازة صيفية، مقابل 60%، خلال العام الفائت.

وأكد الزيودي أن العودة لمقر العمل أصبحت متنفساً للموظفين، من خلال التفاعل مع المتعاملين وزملائهم، بعد فترة طويلة من الحجر، نتيجة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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