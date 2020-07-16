الامارات | بلدية دبي تشارك في أكبر مؤتمر افتراضي «جيومكاني»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تشارك في أكبر مؤتمر افتراضي «جيومكاني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك بلدية دبي، بالتعاون مع شركة إيزري، في أكبر مؤتمر افتراضي «جيومكاني» بالعالم، هذا العام، يمتد لثلاثة أيام من 14 إلى 16 يوليو 2020.

ويسلط المؤتمر الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مثل: الربط بين نظم المعلومات الجغرافية بعالمنا الحقيقي، وتكنولوجيا وتطبيقات ArcGIS، وأهمية نشر المعرفة الجغرافية.

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وتهدف مشاركة البلدية إلى تبادل الخبرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن المشاركة في الجلسات النقاشية والعروض التقديمية، والتعرف إلى أحدث الابتكارات في تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، واكتساب التدريب من خبراء شركة إيزري، وتعزيز المعرفة بأهم المنتجات والخدمات التي تعمل بنظام المعلومات الجغرافية.

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