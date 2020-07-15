الامارات | إطلاق موقع الكتروني لحجز مواعيد فحص "كورونا" في 3 دقائق للقادمين إلى أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق موقع الكتروني لحجز مواعيد فحص "كورونا" في 3 دقائق للقادمين إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي، أنه نظراً للإقبال الشديد على فحص الليزر DPI المطبق لدخول إمارة أبوظبي، تم اعتماد آلية جديدة من قبل الشركة المزودة تقوم من خلالها بتوفير المسح بناءً على مواعيد حجزت مسبقاً فقط من خلال الموقع الالكتروني

https://ghantoot.quantlase.com/appointment/update-details/، فيما سيستمر السماح بدخول الإمارة لمن يحمل نتيجة سلبية لفحص كوفيد- 19 (PCR) خلال 48 ساعة من استلام النتيجة.

وكان مركز الفحص بتقنية تقنية DPI المبنية على الليزر المقام في منطقة سيح شعيب، "فحص كورونا السريع" قد شهد أمس، توافد المئات من الراغبين في إجراء الفحص لدخول إمارة أبوظبي، ما تسبب في وجود زحاما شديدا داخل خيمة الانتظار، ما يتعارض مع إجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم شركة طموح للرعاية الصحية، عبدالله الراشدي، لـ "الإمارات اليوم"،: "تم تخصيص خيمة الفحص حالياً للعائلات فقط، وجاري تشيد خيمة بمساحة أكبر من الخيمة الحالية بنحو ثلاثة أضعاف، وسيتم افتتاحها خلال اليومين القادمين، وستخصص للعائلات فقط حتى يتسنى خدمتهم بشكل أفضل، كما سيتم إعادة استخدام الخيمة الحالية للأفراد العاديين، باستثناء فئة العمال نظراً لاستمرار سريان قرار منع نقل العمالة إلى داخل أو خارج الإمارة.

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ودعا الراشدي، الراغبين في دخول الإمارة إلى التخطيط وإجراء الفحوصات مسبقاً لتجنب أي زحام أو تأخير محتمل، لافتاً إلى أن دخول الإمارة لا يقتصر على إجراء الفحص في مركز "DPI" وإنما يسمح لمن يحمل نتيجة سلبية لفحص كوفيد – 19 المعتاد خلال 48 ساعة من استلام النتيجة بدخول الإمارة.

وجدير بالذكر أن مدة الفحص والحصول على النتيجة لا تزيد عن 3 دقائق والكلفة 50 درهماً، حيث تعتمد تقنية " DPI " المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقا لمقياس دقيق جدا

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