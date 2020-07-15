الامارات | حجز مسبق لاختبار «كورونا السريع» قبل دخول أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز مسبق لاختبار «كورونا السريع» قبل دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة طموح للرعاية الصحية، عن تعليق إجراء فحص الليزر بتقنية «دي بي آي» للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كوفيد-19، في مركز الفحص الموجود في منطقة سيح شعيب باتجاه أبوظبي، (فحص كورونا السريع)، بسبب الزحام الشديد وزيادة الإقبال على إجراء الفحوص لدخول الإمارة، مشيرة إلى تدشين خدمة الحجز المسبق للفحص لتنظيم العمل وتلافي الزحام، إضافة إلى بدء تنفيذ خطة زيادة أعداد نقاط الفحص عند نقاط التفتيش التي تتبع تقنية «دي بي آي»، وذلك للتغلب على تحديات الوقت والمكان، وتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية كافة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتفصيلاً، شهد مركز الفحص بتقنية «دي بي آي» المبنية على الليزر في منطقة سيح شعيب، منذ مساء أول من أمس، توافد مئات من الراغبين في إجراء الفحص لدخول إمارة أبوظبي، ما تسبّب في وجود زحام شديد داخل خيمة الانتظار، الأمر الذي يتعارض مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الشركة، عبدالله الراشدي، لـ «الإمارات اليوم»، إعداد رابط إلكتروني للتسجيل وحجز موعد مسبق لإجراء الفحص، سيعلن عنه عبر القنوات الرسمية للشركة والجهات ذات الاختصاص، بحيث يتاح للراغبين في إجراء الفحص التسجيل من خلاله بالاسم ورقم الهاتف، والبيانات الشخصية، لتأكيد الموعد الخاص بإجراء الفحص، مشيراً إلى أن المركز قدم أمس خدمات الفحص للعائلات فقط.

وقال: «تم تخصيص خيمة الفحص حالياً للعائلات فقط، وجارٍ تشييد خيمة بمساحة أكبر من الحالية بنحو ثلاثة أضعاف، وسيتم افتتاحها خلال اليومين المقبلين، وستخصص للعائلات فقط حتى يتسنى خدمتها بشكل أفضل، كما سيتم إعادة استخدام الخيمة الحالية للأفراد العاديين، باستثناء العمال، نظراً لاستمرار سريان قرار منع نقل العمالة إلى داخل أو خارج الإمارة.

وأرجع الراشدي الزحام الشديد إلى قيام شركات بمخالفة الإجراءات وجلب عمالة من خارج الإمارة لإجراء فحوص لها، مشيراً إلى أنهم فوجئوا بحافلات شركات تنزل مئات من العمال أمام المركز، ما تسبب في هذا الزحام.

وتابع أن المركز لا يفحص العمال، لأن قرار منع تنقل العمالة لايزال مطبقاً، ما يعرض الشركات للمخالفة والغرامة.

ودعا الراشدي الراغبين في دخول الإمارة إلى إجراء الفحوص مسبقاً لتجنب أي زحام أو تأخير محتمل، لافتاً إلى أن دخول الإمارة لا يقتصر على إجراء الفحص في مركز «دي بي آي»، وإنما يسمح لمن يحمل نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» المعتاد خلال 48 ساعة من استلام النتيجة بدخول الإمارة.

Advertisements

وكانت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، قد أعلنت الإثنين الماضي، عن بدء تطبيق تقنية «دي بي آي» القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كوفيد-19»، والسماح لمستخدميها بدخول الإمارة.

ويسمح لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية بالدخول. أما من كانت نتيجة فحصه إيجابية فيخضع لفحوص مسحة الأنف الخاصة باكتشاف فيروس «كوفيد-19» في الموقع نفسه، قبل أن يطلب منه العودة إلى محل إقامته، وعدم المخالطة حتى ظهور النتيجة.

3 دقائق

قال عاملون في المركز إن سبب الزحام الشديد هو سهولة إجراءات الفحص وسرعة الحصول على النتيجة، إضافة إلى رخص الكلفة المالية، إذ لا يستغرق تسجيل الشخص عبر قارئ الهوية، وأخذ الدم من الإصبع بالطريقة نفسها لفحص السكر في الدم، أكثر من ثلاث دقائق.

وتعتمد تقنية «دي بي آي» المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها، لتحديد وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس «كوفيد-19».

كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news