الامارات | "الصحة" تحذر من مخاطر دواء يستخدم لعلاج عدوى بكتيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من مخاطر دواء يستخدم لعلاج عدوى بكتيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دواء " أزيثروميسين" وهو مضاد حيوي لعلاج الإصابة بنوع محدد من العدوى البكتيرية، خصوصاً مع استخدمه بالتزامن مع دواء هيدروكسي كلوروكين.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت وممارسي الرعاية الصحية، أن دواء أزيثروميسين الذي تنتجه شركة "فايزر" هو مضاد حيوي يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من عدوى بكتيرية معينة، حيث تم الإبلاغ في الآونة الأخيرة بعدد كبير من التقارير عن حالات خطيرة ومهددة للحياة لإطالة فترة "كيو تي" المرتبطة باستخدام أزيثروميسين مع هيدروكسي كلوروكوين في علاج حالات كوفيد-19.

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وقالت الوزارة أن المنتج مسجل لديها في إدارة الدواء، وأنها توصي ممارسي الرعاية الصحية الأخذ بعين الاعتبار خطر إطالة فترة "كيو تي" والتي يمكن أن تكون قاتلة عن قياس مخاطر وفوائد الدواء أزيثروميسين في الحالات المعرضة للخطر بما في ذلك المرضى الذين يتلقون العلاج حالياً بمواد نشطة أخرى تزيد من إطالة فترة "كيو تي".

وأشارت الوزارة أن البيانات المتاحة حالياً لا تغير من فوائد استخدام أزيثروميسين مقابل مخاطره، عند استخدامه حسب مؤشراته المعتمدة حالياً، مع اتباع احتياطات الاستخدام ذات الصلة، مشددة على ضرورة التواصل معها في حال حدوث أي أعراض جانبية للدواء.

يشار إلى أن مدة فترة "كيو تي" تتعلق بشكل مباشر بسرعة القلب، كلما ارتفعت سرعة القلب قصرت مدة فترة "كيو تي"، من هنا نبعت الحاجة لتصحيح قيمة فترة "كيو تي" حسب سرعة القلب لتشخيص دقيق للمرضى ذوي اختطار مرتفع للإصابة باضطرابات نظمية بطينية.

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