نشوة الرويني تناقش مشروعات تخرج قسم الإعلام 2020 بالإسكندرية



شاركت الإعلامية وسيدة الإعمال د.نشوة الرويني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي مع مجموعة الأساتذة والمتخصصين في مجال الإعلام والاتصالات في مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بقسم الإعلام دفعة 2020 يوم الثلاثاء الماضي أونلاين عن طريق برنامج زووم، وذلك تحت رعاية سعادة الأستاذ د. إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وأشراف أ.د. عبير رفقي عميد كلية اللغة والإعلام.

وقد تم اختيار الرويني، لخبرتها الطويلة والممتدة لأكثر من 20 عاما في مجال الإعلام سواء في مجال التقديم أو الإدارة والإشراف على العديد من الأعمال العالمية والعربية، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور سامي الشريف عميد كلية الاعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق، والدكتور حازم درع رئيس مجلس إدارة شركة لوك للدعاية والإعلان والصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة اخبار اليوم.

وقد عبرت الرويني عن سعادتها بهذه المشاركة قائلة: "أنني أشعر بالفخر بتواجدي مع هذه الأسماء التي أقدرها من أجل أن نناقش مستقبل وأفكار مجموعة من شبابنا في مجال الإعلام، وقد أطلعنا على أعمالهم التي قد تكون نواه للتغير، وملامح من غد مختلف، يحمل الطموح والتجدد، لا سيما أن المشروعات تمثل رؤية لمستقبل مصر لعام 2030، وطرق الترويج لها"

وقد تضمنت المناقشة عرض الأبحاث الخاصة بمشروعات التخرج والتي تمثل رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر لعام 2030 والتي تربط مصر الحاضر بمصر المستقبل. وتم مناقشة عرض الحملات الاعلامية الخاصة بتلك المشروعات والتي تهدف إلى اظهار قدرة الطلاب على الابتكار والابداع بشتى الطرق الاعلامية مثل التصوير الفوتوغرافي وكتابة السكريبت وعمل الأفلام الوثائقية القصيرة والجرافيكس وغيرها من ابداعات الطلاب.

الجدير بالذكر أن الإعلامية نشوة الرويني بدأت حياتها المهنية في الإعلام في سن 16 عاماً ونجحت إعلامياً من خلال مجموعة البرامج الخاصة بها، وأبرزها " مع نشوة"، والذي منحها لقب " أوبرا وينفري الشرق الأوسط"، لاختيارها مواضيع العدالة الاجتماعية المثيرة للجدل. كما عملت أيضًا كمنتجة للكثير من البرامج الشهيرة، والتي لا يزال العديد منها يبث حتى اليوم.

في عام 1999، أنشأت مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي التي قدمت للعالم مجموعة من أهم البرامج والاحداث والفعاليات العالمية مثل برنامج شاعر المليون، وأمير الشعراء، وبرنامج المسابقات الغنائي "الزمن الجميل"، وإطلاق مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي، وغيرها من البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية والتوعوية، والتي حصدت العديد من الجوائز الإقليمية و العالمية.