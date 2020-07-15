الامارات | شرطة دبي تتلقى 2.4 مليون مكالمة على رقم الطوارئ خلال 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تتلقى 2.4 مليون مكالمة على رقم الطوارئ خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مليونين و447 ألفا و646 مكالمة على رقم الطوارئ "999"، وفق الإحصائيات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري خلال تقييم الإدارة التي أشارت إلى الرد على مليونين و276 ألف و659 مكالمة خلال 10 ثوان فقط بنسبة تصل إلى 97% من إجمالي المكالمات.



وأفادت الإحصائيات بأن زمن الاستجابة الذي استغرقه وصول الدوريات الأمنية للحوادث الطارئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لم يتجاوز 4 دقائق و34 ثانية، بمؤشر أقل كثيراً من الزمن المستهدف وهو 8 دقائق، كما بلغ متوسط زمن وصول الدوريات الأمنية للحوادث غير الطارئة إلى 12 دقيقة و32 ثانية، فيما كان المؤشر المستهدف 30 دقيقة.

واطلع القائد العام لشرطة دبي كذلك على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال الموحد 901، الذي تلقى في الربع الثاني من العام الجاري 379 ألف و122 مكالمة هاتفية، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 20 ثانية، 342 ألف و162 مكالمة.

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