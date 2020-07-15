الامارات | بسبب الزحام الشديد .. تعليق فحص "كورنا السريع" للقادمين إلى أبوظبي وتفعيل خدمة الحجز المسبق

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزحام الشديد .. تعليق فحص "كورنا السريع" للقادمين إلى أبوظبي وتفعيل خدمة الحجز المسبق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة طموح للرعاية الصحية، عن وقف إجراء فحص فحص الليزر بتقنية DPI للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، في مركز الفحص الموجود في منطقة سيح شعيب بعد نقطة التفتيش، "فحص كورونا السريع"، وذلك بسبب الزحام الشديد من الجمهور على اجراء الفحوصات لدخول إمارة ابوظبي، مشيرة إلى أن خدمة الفحص في الوقت الحالي في المركز قاصرة على العائلات فقط فيما سيتم تدشين خدمة الحجز المسبق للفحص وذلك لتنظيم العمل وتلافي الزحام حفاظا على التباعد الاجتماعي.

وتفصيلا، أكد عبدالله الراشدي، المتحدث باسم شركة طموح للرعاية الصحية، ل "الإمارات اليوم"، انه تم إعداد تطبيق ذكي للتسجيل وحجز موعد مسبق لإجراء الفحص ، وسيتم الإعلان عن رابط يتم من خلاله تسجيل الاسم ورقم الهاتف لتأكيد الموعد الخاص بإجراء الفحص، مشيرا إلى أن المركز حاليا يقدم خدمات الفحص للعائلات فقط.

فيما شهد مركز الفحص في منطقة سيح شعيب، منذ صباح اليوم توافد المئات من الراغبين في إجراء الفحص لدخول إمارة أبوظبي، ما تسبب في وجود زحاما شديدا داخل خيمة الانتظار ، ما يتعارض مع إجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وارجع عاملون في المركز الزحام الشديد إلى سهولة إجراءات الفحص والحصول على النتيجة، حيث لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، يتم خلالها تسجيل الشخص عبر قارئ الهوية، ومن ثم أخذ الدم من الإصبع بنفس طريقة فحص السكري في الدم، من خلال خدش صغير بمشرط طبي في الإصبع، ووضعه تحت الجهاز، حيث تضيء خلايا الدم المحاصرة بين شريطين مغطيين بشعاع الليزر، و وتقوم التقنية بتحديد إذا ما كانت خلايا الدم مصابة بالفيروس من عدمه، ما شجع الكثيرين على الحضور للمركز.

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من جانبها اشارت شركة طموح للرعاية الصحية، عن بدء تنفيذ خطة زيادة أعداد نقاط الفحص عند نقاط التفتيش التي تتبع تقنية «دي بي آي»، وذلك للتغلب على تحديات الوقت والمكان، وتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية كافة.

وكانت لجنة إدارة الأزمات و الطوارئ في إمارة أبوظبي، و دائرة الصحة - أبوظبي، قد اعلنت اول من أمس عن بدء تطبيق تقنية " DPI " القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، والسماح لمستخدميها دخول الإمارة.

وتعتمد تقنية " DPI " المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم و قراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقا لمقياس دقيق جدا.

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