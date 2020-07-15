الامارات | محمد بن زايد: نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة والتحدي مستمر

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بـ"كورونا" خلال آخر 24 ساعة والتحدي مستمر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب كوفيد - 19 في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة"
وأضاف سموه في تغريدة على "تويتر": "هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا، التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية"
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