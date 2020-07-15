تطبيق تقنية " DPI " المبنية على الليزر لتسهيل إجراءات دخول إمارة أبوظبي

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أعلنت لجنة إدارة الأزمات و الطوارئ في إمارة أبوظبي و دائرة الصحة - أبوظبي عن بدء تطبيق تقنية " DPI " القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، والسماح لمستخدميها دخول الإمارة. تعتمد تقنية " DPI " المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم و قراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقا لمقياس دقيق جدا. وأكدت اللجنة أنه بإمكان الراغبين في دخول أبوظبي إجراء فحص الليزر بتقنية DPI للفيروس عند النقاط المحددة وسيسمح لمن تظهر نتيجة فحصه بهذا الجهاز سلبية بالدخول أما من كانت نتيجة فحصه إيجابية فسيخضع لفحوصات مسحة الأنف PCR و الخاصة باكتشاف فيروس كوفيد-19 في الموقع نفسه قبل أن يطلب منه العودة إلى محل إقامته وعدم المخالطة حتى ظهور النتيجة. وسيستمر السماح بدخول الإمارة لمن يحمل نتيجة سلبية لفحص كوفيد- 19 أجري خلال 48 ساعة من استلام النتيجة. وأكدت اللجنة ضرورة التخطيط وإجراء الفحوصات مسبقا متى ما أمكن لتجنب أي ازدحام أو تأخير محتمل.