الامارات | شرطة رأس الخيمة تدشن «سلامة مركبتك»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تدشن «سلامة مركبتك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، الحملة الرئيسة «صيف مروري آمن» التي أطلقتها وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة للتنسيق المروري، والحملة الفرعية المنبثقة منها تحت شعار «سلامة مركبتك تعني سلامتك»، التي ستستمر ثلاثة أشهر، للتوعية حول أمن وسلامة المركبات خلال فترة الصيف.

وأفاد النعيمي بأن الهدف من تنظيم الحملة تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان على الطرق من خلال نشر التوعية والتثقيف بالقوانين المرورية عبر توعية السائقين بأهمية الصيانة الدورية للمركبة.

وأشار إلى أن إهمال المركبة يؤدي إلى تفاقم الخلل وانتقاله إلى أجزاء أخرى من المركبة، مضيفاً أن التأكد المستمر من سلامة المركبة وصيانتها، إجراء وقائي يسهم في الحد من الحوادث المرورية ويقلل من الخسائر البشرية والمادية والبيئية، مسلطاً الضوء على أهمية الاهتمام بسلامة الإطارات خصوصاً خلال أشهر الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر سلباً على سلامة الإطارات، لذلك يجب فحص الإطارات بصورة دورية مستمرة، واستبدال الاطارات المنتهية بأخرى جديدة.

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من جانبه أكد مدير إدارة المرور والدوريات، العميد أحمد الصم النقبي، أن إدارة المرور ودورية «ثقّف المرورية» حريصتان على رفع الوعي بين السائقين بمخاطر عدم صيانة المركبة ومخاطر استخدام الإطارات التالفة أو المنتهية الصلاحية، سعياً لتفادي حوادث انفجار الإطارات التي تزيد خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حركة التنقل بين المدن الأخرى خصوصاً خلال أوقات العُطلات.

شرطة رأس الخيمة تسعى إلى تعزيز الأمن والأمان على الطرق.

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