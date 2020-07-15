الامارات | 100 % من موظفي الشارقة في مقر العمل الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % من موظفي الشارقة في مقر العمل الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عودة جميع موظفي دوائر وهيئات حكومة الإمارة إلى مقر العمل بنسبة 100%، اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضحت في تعميم ضرورة التزام جميع الجهات بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الجسدي بين الموظفين، وإعداد البيئة المكتبية وفق التدابير الوقائية التي تسمح بعودة 100% من الموظفين، وتحديد عدد المراجعين ضماناً للسلامة، منوهة بتقليل العمالة المساعدة وفقاً لحاجة العمل.

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وحصر التعميم استثناء العودة لمقر العمل مع استمرار العمل عن بُعد للموظفين المصابين بأمراض مزمنة، بحيث يثبت ذلك بموجب تقرير طبي.

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