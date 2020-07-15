الامارات | 100 % من موظفي الشارقة في مقر العمل الأحد

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شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % من موظفي الشارقة في مقر العمل الأحد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عودة جميع موظفي دوائر وهيئات حكومة الإمارة إلى مقر العمل بنسبة 100%، اعتباراً من الأحد المقبل.
وأوضحت في تعميم ضرورة التزام جميع الجهات بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الجسدي بين الموظفين، وإعداد البيئة المكتبية وفق التدابير الوقائية التي تسمح بعودة 100% من الموظفين، وتحديد عدد المراجعين ضماناً للسلامة، منوهة بتقليل العمالة المساعدة وفقاً لحاجة العمل.
وحصر التعميم استثناء العودة لمقر العمل مع استمرار العمل عن بُعد للموظفين المصابين بأمراض مزمنة، بحيث يثبت ذلك بموجب تقرير طبي.
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