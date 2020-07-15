الامارات | بلدية دبي تطلق «بنيان» لجميع مواطني الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تطلق «بنيان» لجميع مواطني الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي بدء إصدار بطاقة «بنيان»، تحت شعار «نبني السعادة لحياة أفضل»، لجميع مواطني الدولة من سن 18 سنة وما فوق، والتي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة، في الحصول على احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل.

وقالت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء ببلدية دبي، منال بن يعروف: «يسعدنا تسهيل إصدار بطاقة بنيان لمواطني الدولة، من خلال الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور لمراكز البلدية واستخراجها».

وأضافت بن يعروف أنه، منذ انطلاق المبادرة، تم إصدار 22 ألفاً و692 بطاقة للمستفيدين من أنحاء الدولة كافة، وتمت مشاركة ما يقارب 182 شركة لتقديم الخصومات.

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وأشارت إلى أن هذه البطاقة تعكس اهتمام الدائرة، وحرصها على نشر ثقافة السعادة خارج محيط بيئتها الداخلية.

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