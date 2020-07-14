الامارات | محكمة الظفرة تنظر دعوى أحد طرفيها خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الظفرة تنظر دعوى أحد طرفيها خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الظفرة الابتدائية بدائرة القضاء في أبوظبي، عبر نظام المحاكمة المرئية عن بُعد، دعوى مدنية أحد طرفيها في المملكة العربية السعودية، وذلك في مطالبة قضائية بالتعويض عن أضرار حادث سيارة، إذ أدلى كل من طرفي الخصومة بدفاعه وتقديم مستنداته إلى مكتب تحضير الدعاوى، ومن ثم بإفادته أمام القاضي المختص ليصدر فيها حكماً قضائياً بإلزام المتسبب في الحادث بتعويض المتضرر منه.

وتعد تلك المحاكمة البادرة الأولى التي تتجاوز فيها المحكمة الحدود الجغرافية لدولة الإمارات لنظر دعوى مدنية باستخدام تقنية الاتصال المرئي، والتواصل مع أطرافها داخل الدولة وخارجها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل التقاضي.

ويأتي تنفيذ هذا الإجراء في إطار تطبيق نظام التقاضي عن بُعد في جميع محاكم إمارة أبوظبي، ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القضائية وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية وتقنيات الاتصال المتطورة والاستفادة منها في تسهيل الإجراءات وضمان السرعة وجودة الأداء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز جهود التطوير لإتاحة خدمات رقمية متكاملة تضمن إنجاز مختلف العمليات القضائية عن بُعد.

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ويتيح نظام إدارة جلسات المحاكمة عن طريق الاتصال المرئي بنسبة 100%، إمكانية حضور أطراف الدعاوى، وفق التشريعات والإجراءات المقررة.

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