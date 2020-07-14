الامارات | بالفيديو.. "جمارك دبي" تطلق مباردة "مرحبا بكم في بلدكم الثاني" للزوار والمقيمين العائدين

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "جمارك دبي" تطلق مباردة "مرحبا بكم في بلدكم الثاني" للزوار والمقيمين العائدين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمارك دبي، متمثلة بإدارة عمليات المسافرين، مباردة "مرحبا بكم في بلدكم الثاني"، والتي وجاءت تزامنا مع فتح بعض الوجهات ودخول المقيمين والزوار لدبي. وتم، من خلالها، توزيع هدايا رمزية وقائية على القادمين عبر مطارات دبي.
ونشرت جمارك دبي، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للمبادرة، وعلقت عليه: "انطلاقاً من جهودها في اسعاد المسافرين، أطلقت جمارك دبي مبادرة مرحبا بكم في بلدكم الثاني حيث تم توزيع هدايا رمزية وقائية على القادمين عبر مطارات دبي متمنين لكافة المسافرين الصحة والسلامة والاستمتاع بالمعالم السياحية والترفيهية في إمارة دبي".
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