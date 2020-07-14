الامارات | عمران شرف: نفاذة إطلاق "مسبار الأمل" ممتدة حتى 3 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن عمران شرف: نفاذة إطلاق "مسبار الأمل" ممتدة حتى 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، المهندس عمران شرف: "تاجيل إطلاق الصاروخ H2A الذي يحمل المسبار إلى الكوكب الأحمر (المريخ)، جاء نتيجة لمناقشات واجتماعات جمعت فريقي المسبار في الإمارات واليابان مع الجانب الياباني، وكانت بناء على الأحوال الجوية المتقلبة التي تمر به اليابان حالياً"، مشيراً أن "احتمالية تأجيل الإطلاق مرة أخرى واردة بناء على الظروف المحيطة لعملية الإطلاق، حتى نضمن سلامة الصاروخ والمسبار، وأن عملية الإطلاق سوف تمر بنجاح".

وأضاف: "لدينا سيناريوهات وخطط لكل يوم، سواء للأيام التي تسبق إطلاق الصاروخ أو بعده"، لافتاً إلى أن نافذة الإطلاق إلى كوكب المريخ محددة من 15 يوليو الجاري إلى الثالث من أغسطس المقبل، لأن المريخ يكون أقرب إلى الأرض في هذه المدة كل سنتين، ولذلك يمكننا تكرار محاولات الإطلاق خلال هذه الفترة كلما تطلب الأمر ذلك".

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