شركة جوبيتر لإدارة الأصول تتوسع بعد استحواذها على ميريان جلوبال انفسترز

أعلنت شركة جوبيتر لإدارة الأصول عن توسيع فريقها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تعين عدد من الموظفين بمناصب تنفيذية في قسم إدارة التوزيع، وذلك بعد استحواذها على شركة ميريان جلوبال انفستورز "ميريان".

وتم تعيين سيمون باريت رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شغل سابقًا منصب رئيس إقليمي للشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ودول الشمال في شركة ميريان جلوبال انفستورز. وسيتولى سيمون مهام التوزيع في شركة جوبيتر لإدارة الأصول في المنطقة، مع التركيز على العملاء من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي. وانضم سيمون إلى شركة ميريان جلوبال انفستورز في العام 2015، وعمل على توسيع نطاق التوزيع في أسواق الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ودول الشمال. كما عمل سابقًا ومنذ العام 2004 في شركة مارتن كوري لإدارة الاستثمار بمنصب مدير المبيعات الدولية وخدمات العملاء، وفي شركة أليانز دريزدينر لإدارة الأصول بمنصب رئيس مبيعات في دول الشمال.

ومن جهة أخرى، تم تعيين ريتشارد هوبر بمنصب مدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيستمر في مسؤولياته في تغطية توزيع أسواق الجملة والمؤسسات في منطقة الخليج وجنوب أفريقيا. ومنذ انضمامه لشركة جوبيتر في العام 2005، يركز ريتشارد على رفع الأصول عبر الفائدة الثابتة المتداولة اليومية والأسهم واستراتيجيات الاستثمار متعددة الأصول. وقبل انضمامه إلى جوبيتر، شغل ريتشارد منصب مدير المبيعات في مجموعة Reech CBREفي المملكة المتحدة وأيرلندا. كما شغل قبل ذلك منصب المدير الإقليمي لإدارة الثروات في شركة SEI للاستثمارات في المملكة المتحدة، حيث عمل في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة بين عامي 2007 و2012.

وعزز هذا الاستحواذ مكانة جوبيتر لإدارة الأصول كشركة ناجحة في إدارة الأصول، مع قناعتها العالية ونهجها وثقافتها في الاستثمار. كما عززت مجموعة الصناديق المحسنة الجديدة الامتياز الأساسي لجوبيتر مع تنويع وتوسيع قدراتها إلى ثغرات جذابة في المنتجات.

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وبهده المناسبة، قال سيمون باريت: "إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إلى فريق جوبيتر لإدارة الأصول، حيث نبدأ معًا في رحلة بناء شركة قوية لإدارة الأصول النشطة. تقدم شركتنا المدمجة مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من استراتيجيات الاستثمار، بدعم من فريق توزيع عالمي موسع. هناك فرصة كبيرة لزيادة قاعدة عملائنا في منطقة الشرق الأوسط في جميع مجالات البيع بالجملة والمؤسسات، وأتطلع بشدة للعمل مع ريتشارد للحفاظ على التقدم الممتاز الذي تم تحقيقه بالفعل".

وأضاف ريتشارد هوبر: "يسعدنا توسيع وتعزيز قدراتنا في التوزيع، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط. ونعتقد أن هذا السوق يمثل فرصة كبيرة للنمو في الأصول المدارة لدينا، وأتطلع إلى العمل مع سيمون وفريق التوزيع الأوسع للإضافة على إنجازاتنا المحققة حتى الآن. يمتلك فريقنا فهماً عميقاً لما يهتم به المستثمرين وتوقعاتهم في منطقة الخليج، ونحن الأن نستفيد بشكل أكبر من قاعدة المواهب لدعم جهودنا في المنطقة".

جدير بالذكر أن فريق عمل وأصول شركة ماريان جلوبال انفستورز تم نقلهم إلى المنصة التشغيلية لشركة جوبيتر لإدارة الأصول، من خلال تنفيذ خطة تكامل واضحة ومصممة بشكل جيد بهدف تحقيق كفاءة كبيرة في التكلفة.