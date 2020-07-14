تطبيق تقنية DPI المبنية على الليزر لتسهيل إجراءات دخول إمارة أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي ودائرة الصحة عن بدء تطبيق تقنية DPI القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، والسماح لمستخدميها دخول الإمارة.
وتعتمد تقنية DPI المبنية على الليزر، على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات مثل التي يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً.
وأكدت اللجنة بأنه من الممكن للراغبين في دخول أبوظبي إجراء فحص الليزر بتقنية DPI للفيروس عند النقاط المحددة، وسيُسمح لمن تظهر نتيجة فحصه بهذا الجهاز سلبية بالدخول، أما من كانت نتيجة فحصه إيجابية، فسيخضع لفحوصات مسحة الأنف PCR والخاصة باكتشاف فيروس كوفيد-19 في نفس الموقع، قبل أن يُطلب منه العودة إلى محل إقامته وعدم المخالطة حتى ظهور النتيجة.
هذا وسيستمر السماح بدخول الإمارة لمن يحمل نتيجة سلبية لفحص كوفيد- 19 أجري خارج الإمارة خلال 48 ساعة من استلام النتيجة. وتؤكد اللجنة على ضرورة التخطيط وإجراء الفحوصات مسبقاً متى ما أمكن لتجنب أي ازدحام أو تأخير محتمل.
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