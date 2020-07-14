الامارات | لماذا تأجل موعد إطلاق المسبار لمدة يومين فقط؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تأجل موعد إطلاق المسبار لمدة يومين فقط؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزا مدير مشروع الإمارات لاستكشاف الفضاء "مسبار الأمل"، المهندس عمران شرف، تحديد الموعد الجديد لإطلاق المسبار بعد يومين فقط من الموعد الذي كان مقرراً له في تمام الساعة 12:51 بعد منتصف ليل اليوم، بتوقيت الإمارات، إلى أن نافذة الإطلاق متاحة لمدة ثلاثة أسابيع فقط، لذلك كان لابد من تحديد أول فرصة للإطلاق خلال هذه المدة.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن "الوصول إلى نهاية مدة النافذة المتاحة حالياً والتي ستنتهي مطلع شهر أغسطس، يعني تأجيل الإطلاق لمدة سنتين"، لافتا إلى أنه خلال اليومين السابقين للإطلاق الذي تقرر له يوم الجمعة المقبل، لإعادة الاختبارات والتأكد من صحة المسبار، كذلك التأكد من كفاءة الصاروخ H2A.

وأكد أن فريق العمل جاهز، إذ لا يوجد تأثير على عمل الفريق، بسبب تغيير موعد إطلاق المسبار، موضحاً أن تغيير الموعد مرتبط بحالة الظروف الجوية في اليابان، والتي تشهد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية الكثيفة، ومن ثم فإن إطلاق المسبار في الموعد السابق يضعه في خطر.

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