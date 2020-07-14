الامارات | الاعلان عن الموعد الجديد لإطلاق "مسبار الأمل"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن الموعد الجديد لإطلاق "مسبار الأمل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ، والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020.

سيكون الإطلاق تمام الساعة: 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، (16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت جرينتش)، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وكانت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق قد أعلنت اليوم تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

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