الامارات | 20مليون درهم مشاريع تنموية وخدمية لـ"أشغال الشارقة" في وادي الحلو

شكرا لقرائتكم خبر عن 20مليون درهم مشاريع تنموية وخدمية لـ"أشغال الشارقة" في وادي الحلو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بتكلفة 20 مليون درهم في منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء، تمثلت في مبنى سكن العمال وورشة لصيانة المعدات ومشتل وادي الحلو ومحطة تنقية لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب مشروع تشجير جبال وادي الحلو التي تم تسليمها لبلدية كلباء.

وأكد مدير إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المهندس محمد بن يعروف أنه من ضمن مشاريع الخطة التنموية للدائرة، انتهت الدائرة من إنشاء 3 مشاريع حيوية متجاورة في وادي الحلو، بتكلفة تبلغ 12 ملـيون درهم، وتمتد هذه المشاريع على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع أبرزها، مشروع مشتل وادي الحلو الممتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويشتمل على مكتب إداري وبيت بلاستيكي للزراعة ومساحات مخصصة للزراعة، أما المشروع الثاني فهو ورشة لصيانة المعدّات الآلية ومبنى المخازن وغرفة الحارس وخزان وحوض تحلية للمياه تضخ 70 متراً مكعباً من المياه بشكل يومي لسقاية المسطحات الخضراء المؤمل زراعتها من قبل الجهة المستفيدة، بالإضافة إلى الاستفادة من الحمأة التي تنتجها المحطة كسماد للزراعة كما تضم 13 موقفاً مظللاً ومخصصاً لشاحنات النقل الكبيرة.

وأشار إلى أن المشروع الثالث تمثل في مبنى سكـني للعمال يتسع 80 عاملاً ومصلى وصالة ترفيه وغرف الخدمات من دورات مياه وأماكن استحمام وصالات المطبخ وغرف الكهرباء والمياه، ويساهم هذا المسكن في توفير مجتمع عمالي وبيئة مناسبة لهم، بعيداً عن التجمعات السكنية، بحيث يتمتع كافة العمال بسكن ملائم وبيئة عمل آمنة تتوافق شروطها مع المعايير المعمول بها دولياً، لاسيما أن هذا الأمر يعطيهم المزيد من التحفيز في أداء أعمالهم.

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من جهتها، أوضحت مديرة فرع كلباء في دائرة الأشغال العامة بالشارقة المهندسة بشاير المنصوري، أنه بتوجيهات سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي، بضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع الملبية لمطالب المجتمع، انتهت الدائرة من تشجير جبال وادي الحلو بتكلفة 7 ملايين درهم، وتتضمن تجميل مدخل منطقـة وادي الحلو، حيث قامت الدائرة بإنشاء مدرجات للزراعة على ثلاثة جبال وفق تدرجات محددة وبمساحات واسعة وكميات قطع كبيرة لإنشاء أحواض زراعية وزراعة الأشجار، وتبلغ أطوال القطع الجبلي 1446 متراً، ويبلغ عرض كل مدرج 6 أمتار.

وأضافت المنصوري، أن من المشاريع التي انتهت الدائرة منها مؤخراً فــي وادي الحلو، إنشاء مبنى سكن موظفي مكتبة وادي الحلو التي تعتبر إحدى المؤسسات الثقافية الاجتماعية التي تحتوي على مجموعة من الكتب الزاخرة بالمعلومات والبيانات الثقافية المرتبة ترتيباً مميزاً، يسهل على زوارها عملية الاستفادة منها.

وأوضحت المنصوري، أن من أكثر المظاهر التي تتميز بها منطقة وادي الحلو، طبيعتها الخضراء على عكس المتوقع كونها منطقة جبلية، بحيث تحولت جبالها إلى بقعة خضراء نتيجة لمشروع صاحب السمو حاكم الشارقة، لزراعة أشجار السدر، فباتت المنطقة تحظى بنحو 20 ألف شجرة، فضلاً عن حدائق الأحياء والورود ونباتات الزينة التي تغطي جانبي الطريق الرئيس والميادين العامة.

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