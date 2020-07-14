الامارات | براءة موظف من الاحتيال على فتاة

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة موظف من الاحتيال على فتاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة ببراءة موظف في شركة لتنظيم المعارض من تهمة الاستيلاء على 29 ألفاً و400 درهم من فتاة (عربية)، بالاحتيال وإيهامها بإيجاد عمل لها، وذلك لخلو الأوراق من دليل.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم توصل إلى الاستيلاء لنفسه وبغير حق على أموال المجني عليها عن طريق الاحتيال الواقع عليها بأن أوهمها بإيجاد عمل لها براتب 34 ألف درهم. وأفادت المجني عليها في التحقيقات بأن المتهم عمد للاستيلاء على 29 ألف درهم من حسابها البنكي مستخدماً بطاقتها البنكية دون علمها، مستغلاً تواجدها خارج الدولة، حيث أنكر المتهم ما نسب إليه وتمسك بكيدية الاتهام.

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من جهته، أكد محامي الدفاع عن المتهم، عبدالله سرحان، خلال مرافعته في القضية، أن التهم الموجهة لموكله خالية من الأدلة والقرائن، وأن البطاقة البنكية التي تم استخدامها في سحب المبالغ تعود للمجني عليها، وأنه لا يمكن للبنك تسليمها لغير صاحبها.

ولفت إلى أنه لم يثبت أن المجني عليها أعطت البطاقة البنكية للمتهم أو قيامه باستخدامها دون علمها.

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