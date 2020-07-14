الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترخيص

طالب سكان في أم القيوين، بلدية الإمارة، بمراجعة ترخيص افتتاح المطاعم أسفل المباني السكنية، بسبب انتشار الحشرات في البنايات، وانزعاجهم من ضجيج مركبات الزبائن، الذي يمتد لساعات متأخرة من الليل.

خصومات

تقوم بعض المجمعات التجارية (هايبر ماركت) بتطبيق خصومات لساعات محددة، ينتج عنها تدافع الزبائن، بما يخالف الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

تنويه

حذرت شرطة عجمان أفراد الجمهور من التعرض للسرقة، ممن وصفتهم بالغرباء، أثناء وجودهم في المنزل للعمل أو الصيانة، أو غير ذلك، ودعت إلى إخفاء الممتلكات الثمينة جيداً، ومراقبتهم، والوجود معهم أثناء عملهم بالمنزل.

ملتقى

استبدلت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية معسكرها الصيفي السنوي بملتقى «أنعش صيفك» عن بُعْد، بالتعاون مع فريق مبدعي الإمارات، وجمعية الإمارات للتوحد.

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كمامات

لاحظ مرتادون لمراكز تسوق ومحال تجارية في الفجيرة، التزام معظم الزوّار بارتداء الكمامات الواقية أمام البوابات الرئيسة، التي تمنع دخولهم من دونها، لكنّ كثيرين منهم يخلعونها لاحقاً، أثناء التسوق، داعين إلى محاسبة من يتهاونون في تطبيق اشتراطات الوقاية من الفيروسات.

تباعد

رصد قراء قيام عدد من السائقين ومرتادي المساجد بالصلاة في باحة مسجد الواحة، بمنطقة «دبي للسيليكون»، دون مراعاة مسافة الأمان المطلوبة خارج أوقات الصلاة المحددة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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