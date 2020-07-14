الامارات | خلو مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن خلو مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى الصفر، وأنه أصبح خالياً من أي إصابة، وجاهز لاستقبال المرضى للاستفادة من الخدمات الصحية التقليدية.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى ليام دافي: إن «توقف الحالات الجديدة جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة منذ بداية الأزمة وبفضل متابعة قيادتها واستراتيجيتها في تفعيل برنامج المسح الوطني والفحوص الوقائية، ما أدى إلى الاكتشاف المبكر والتعامل السريع مع الحالات واستخدام بروتوكولات العلاج، ما أسهم في ارتفاع حالات الشفاء نتيجة الدور الفعال الذي تبذله الجهات المعنية بالدولة والمتطوعون والكوادر الطبية التي تصدرت الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة».

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