الامارات | تابعوا ..تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات "كورونا" اليوم التاسعة والنصف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث صحيفة الامارات اليوم عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، نقلا عن الحساب الرسمي لحكومة الامارات تغطية مباشر لإحاطة اعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام. ف تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.