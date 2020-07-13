الامارات | مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين يعلن خلوه من إصابات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين يعلن خلوه من إصابات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين إحدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، عن تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الى الصفر في المستشفى، وأنه أصبح خالٍ تماما من أي إصابة وجاهز لاستقبال المرضى في للاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة

وقال المدير التنفيذي للمستشفى، ليام دافي، إن توقف الحالات الجديدة جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة منذ بداية الأزمة وبفضل المتابعة المستمرة لقيادتها الرشيدة واستراتيجيتها في تفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الوقائية ما أدى الى الاكتشاف المبكر والتعامل السريع والفعال مع الحالات المصابة واستخدام بروتوكولات العلاج المعتمدة مما ساهم في ارتفاع حالات الشفاء نتيجة الدور الفعال الذي تبذله الجهات المعنية بالدولة يوميا والمتطوعين والكوادر الطبية التي تصدرت الصفوف الامامية لمواجهة الازمة.

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة وقبل اعلان منظمة الصحة العالمية بتحول الوباء الى جائحة بادر مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية المرضى والزائرين والطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى، لافتا إلى أن المستشفى حاليا آمن تماما لاستقبال المرضى للاستفادة من الخدمات الصحية المتميزة والتي يقدمها المستشفى وفق أرقى المعايير العالمية.

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