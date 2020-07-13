هيئة تنمية المجتمع تطلق "صيف أمن" بالتعاون مع اليونيسف ووزارة التربية والتعليم لتوعية الأطفال لما بعد جائحة كورونا

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حملة افتراضية لتوعية الأطفال لمرحلة ما بعد جائحة كورونا تستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة وأولياء الأمور فضلا عن فئة الشباب. وتتضمن "صيف أمن" مجموعة من الكتيبات والقصص والألعاب الترفيهية لتعزيز حماية الأطفال من الجوانب الصحية والنفسية وتوفير بدائل مفيدة عن الأنشطة الخارجية التقليدية التي اعتاد الأطفال على ممارستها خلال فترات الصيف.

ويتضمن كتيب "صيف أمن" معلومات ونصائح غذائية ووقائية وإرشادات للحماية الشخصية ورفع القدرات المناعية لدى الطفل مقدمة بشكل يتناسب مع أعمارهم ويسهل وصول المعلومات لهم ويشجعهم على اتباعها، كما يتضمن نصائح وإرشادات لأولياء الأمور لمراعاة الجوانب النفسية للأطفال خلال هذه الفترة وطرح بدائل لتعزيز روح الإيجابية في المنزل وقضاء وقت ممتع يساهم في تخطي الطفل وأسرته لهذه المرحلة بتجربة جديدة وذكريات جميلة.

وإضافة إلى كتيب "صيف أمن"، ستوفر الهيئة مجموعة الكتيبات التوعوية وقصص ودفاتر التلوين والألعاب الخاصة بحقوق الطفل إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال بما يرفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الوقاية من الانتهاكات والإهمال وطرق طلب المساعدة والحماية.

وقالت عائشة المري، مدير إدارة التوعية والدراسات في هيئة تنمية المجتمع: "فرضت ظروف الحجر المنزلي والتعليم عن البعد التي رافقت انتشار جائحة كورونا، ضرورة إيجاد حلول بديلة تتناسب مع الفئة المستهدف وتضمن الوصول إليهم رغم التباعد الفيزيائي. ويعد الأطفال من أكثر الشرائح التي عانت بصمت من هذه التغيرات المفاجئة ومن حرمانهم من اللعب خارج المنزل والتواصل المباشر مع أصدقائهم في ساحات وصفوف المدرسة وهو ما يمكن أن يترك أثراً نفسيا لديهم إن لم يتم إيجاد حلول بديلة".

وأضافت: "مع بداية هذا الشهر بدأت العطلة الصيفية والتي لن تشبه بقية السنوات بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية وحرص أولياء الأمور على تجنيب أطفالهم خطر العدوى، وبات من الضروري إيجاد برامج افتراضية لشغل أوقات فراغ الأطفال بطريقة مفيدة. ونتوقع أن يساهم إطلاق حملة "صيف أمن" في شغل جزء من أوقات الأطفال بشكل يعزز من وعيهم الصحي والنفسي ومعرفتهم بحقوقهم ويتيح لهم حماية أفضل خلال هذه الفترة".

ولضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال وأولياء أمورهم، تتعاون هيئة تنمية المجتمع في حملة "صيف أمن" مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، والمدارس الخاصة بإمارة دبي، ليتم نشر المواد والكتيبات عن طريق تطبيقات التعليم الذكي، كما سيتم نشر الرسائل التوعوية طوال فترة الصيف بالتعاون مع الأندية الرياضية والمجتمعية، والمراكز الصيفية، ومراكز أصحاب الهمم.