عرض جديد يمنح ضيوف "ذا جرين بلانيت" تذاكر مجانية لدخول روكسي سينما

يشترك "ذا جرين بلانيت" مع روكسي سينما لمنح العملاء فرصة مذهلة لقضاء أمتع الأوقات في اثنين من أروع الوجهات الترفيهية المميزة في دبي.

وابتداءً من يوم الاثنين 29 يونيو، وحتى 20 يوليو، سيحصل كل ضيف يشتري تذكرة لدخول "ذا جرين بلانيت" على تذكرة مجانية من روكسي سينما للاستمتاع بتجربة فضية أو ذهبية في صالات السينما في سيتي ووك.

يمكن الاستفادة من العرض الذي يستمر لمدة محدودة كل يوم من الأحد إلى الأربعاء، حيث يشجع العائلات على الخروج والاستمتاع بزيارة وجتهين مذهلتين بدلًا من وجهة واحدة، وبسعر أقل. وتؤكد جميع الوجهات التابعة لمِراس للترفيه والتسلية على اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالصحة والتي تصدرها الهيئات الحكومية في دولة الإمارات لضمان صحة الضيوف والموظفين وسلامتهم، حيث يمكن للعائلات أن تطمئن وأن تركز على الاستمتاع بأوقاتها بفرقة الأصدقاء.

Advertisements

ويتيح الدخول إلى القبة البيولوجية والترفيهية الاستوائية للضيوف فرصة مشاهدة أكثر من 3000 نوع من الحيوانات والنباتات الغريبة والفريدة، ومن ضمنها الضيف الأحدث القادم إلى "ذا جرين بلانيت"، وهو حيوان التمندوة آكل النمل. كما توجه الدعوة للضيوف أيضًا لخوض تجربة "التفاعل مع حيوان" والتي تتيح تفاعلًا شخصيًا مع حيوان من اختيارك لمدة 30 دقيقة، ويمكن اختيار حيوان الكسلان اللطيف، أو أحد الزواحف.

ويمكن أن تجعل هذا اليوم للذكرى مع روكسي سينما في سيتي ووك، التي تتميز بموقعها بالقرب من "ذا جرين بلانيت"، الغابة الاستوائية المغلقة. ويمكن للضيوف قضاء فترة بعد الظهر في القبة البيولوجية والترفيهية، ثم التوجه لمشاهدة أحد أروع الأفلام الضخمة ضمن التجربة الذهبية أو الفضية في سينما البوتيك مجانًا!

ويعد هذا العرض مثاليًا للعائلات التي تبحث عن خيارات لقضاء أوقات ممتعة ومسلية ضمن أجواء باردة خلال الصيف الحار مع تقديم الفائدة والمعرفة للأطفال! وبعد قضاء الكثير من الوقت في المنزل، يمكن الآن الخروج مع العائلة وتمضية أوقات ممتعة معًا.